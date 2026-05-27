プロ野球巨人の阿部慎之助前監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、釈放後に監督を辞任したことに対し、様々な著名人から「復帰」を求める声が相次いでいる。さらに、監督の復帰を求めるオンライン署名活動もSNS上で注目を集めている。橋下徹氏、ひろゆき氏らが続々と反応複数の報道によると、阿部監督は2026年5月25日、長女（18）への暴行容疑で現行犯逮捕された。長女から相談を受けた児童相談所が警察に通報。阿部監督は、姉妹