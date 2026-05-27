大谷は4回に死球、5回に代打を送られた【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場した。4回の第3打席で右手甲付近に死球を受け、5回に代打を送られていた。27日（同28日）に予定されている先発についてデーブ・ロバーツ監督は「明日先発する」と語った。試合後、取材に応じたロバーツ監督は大谷の状