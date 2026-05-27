5回、大谷に代打が送られ楽勝ムードが一変… 【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）大量リードの5回、ドジャース・大谷翔平投手に代打が送られ球場にどよめきが広がった。予期せぬ事態となったが、ムーキー・ベッツ内野手が空気をガラリと変えた。6回にこの日2本目のアーチを描き、ドジャースタジアムに“熱気”を取り戻したベッツに「役者が違う」と称賛が広がった。5回を終わり10-1と9点リード