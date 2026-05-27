5回の打席で代打ラッシングが送られた 【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回2死二塁の場面で打席を迎えるも、ラッシングが代打に送られ途中交代した。15-6で大勝も、試合後のロッカーに大谷のカバンはなく、早々に帰宅したものと思われる。チームは4連勝を飾るも、大谷は2打数無安打で1死