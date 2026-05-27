本拠地ロッキーズ戦 【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回に代打を送られて今季初の途中交代となった。この日は2打数無安打1死球。チームは大勝で4連勝とした。大谷は相手先発フリーランドと対戦した第1打席では二直。打球速度111.5マイル（約179.4キロ）の強烈な当たりだった。3回の第2打席