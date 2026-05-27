交代後、球団が公式SNSで発表【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「9番・三塁」で先発出場。3回に本塁打を放つなど活躍も、5回の守備から途中交代した。球団は、左脇腹の痛みによるものと発表した。前日25日（同26日）の同戦で、今季初出場を果たすと2打数2安打1打点の活躍。この日も