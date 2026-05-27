韓国メディアが、プロ野球巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を巡り、韓国出身イ・スンヨプ打撃コーチ（49）の去就に注目している。イ打撃コーチは「国民的打者」として国内で絶大な人気誇る報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕された。阿部監督は未明に釈放され、26日に都内で会見を行い、監督を辞任したことを