本拠地ロッキーズ戦【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回に代打を送られて交代した。この日は2打数無安打1死球だった。相手先発フリーランドと対戦した第1打席では二直。打球速度111.5マイル（約179.4キロ）の強烈な当たりだった。3回の第2打席では一ゴロに倒れた。4回1死二、三塁で迎えた第3