2人の女性がスマートフォンを使用する様子＝26日、テヘラン北部/Vahid Salemi/AP/File（CNN）イランで何カ月も途絶えていたインターネット接続が部分的に復活したと、監視団体が26日に伝えた。インターネットのほぼ全面的な遮断はイラン政府が全土に科した措置で、部分復旧した後も国民の不信感は払拭（ふっしょく）されていない。「確かにつながった。まだVPN（仮想プライベートネットワーク）を使わなければならないが。それでも