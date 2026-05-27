オキサイドは底堅い。２６日の取引終了後、ソニーグループの先端レーザー技術をもとに設立されたスタートアップ企業ＳＣＡＬＥｐｈｏｔｏｎｉｃｓ（ＳｘＰ社）の事業立ち上げを支援するとともに、同社との連携を推進していると発表しており、これを材料視した買いが下値に入っているようだ。 ＳｘＰ社は半導体レーザーと個体レーザーを融合したモノリシックチップ