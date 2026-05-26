27日（水）は前線を伴った低気圧の影響で、西日本ではくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。東日本や北日本も雲が広がりやすく、太平洋側を中心に午後は雨の降る所がある見込みです。南西諸島は概ね晴れますが、にわか雨や雷雨の所もありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、湿度も高いため蒸し暑くなりそうです。29日（金）にかけて雨の降りやすい天気が続きますが、30日（土）と31日（日）は広