一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューローは、第21回「日本夜景遺産」新規認定地の募集を5月22日（金）に開始した。募集期間は6月19日（金）まで。 日本全国の美しい夜景を再発見・発掘し、一定の価値を付与することで観光資源としての成立と国内外への訴求を目指すプロジェクト。2004年に国内初の夜景認定ブランドとして創設され、これまでに全国303カ所の夜景遺産地が誕生している。 認定プロセスは