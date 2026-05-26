半導体産業では「集積回路上のトランジスタの数は24カ月で2倍になる」というムーアの法則が知られていますが、中国に本社を置くグローバルテック企業のHuawei(ファーウェイ)が、産業の将来の発展を導く新たな法則として「タウ(τ)スケーリングの法則」を提唱しました。HUAWEI Presents the Tau (τ) Scaling Law, Enabling Breakthroughs in Transistor Density and System Performance - Huaweihttps://www.huawei.com/en/news/20