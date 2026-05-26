MISSION 1 PRO GoPro, Inc.は、コンパクトシネマカメラ「MISSION 1 PRO」「MISSION 1」の予約受付を、5月26日（火）より公式オンラインストアおよび家電量販店で開始した。 5,000万画素の1インチセンサーと新開発の画像処理プロセッサー「GP3」を搭載するレンズ一体型のデジタルカメラ。アクションカメラとして名を馳せた従来のGoPro製品と異なり、映像制作者やクリエイターに向けた「小型シネマカメラ」