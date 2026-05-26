疲れてしまってキッチンに立つ気力がないときは、サッとおいしいものを味わいたいもの。そこでオススメなのが、超もちふわ食感の「トースト」の裏ワザです！ ちょっとした下準備をするだけで、心が喜ぶ楽しい食感が楽しめるので、毎日の食事にアクセントを演出できますよ。 トーストがおいしくなるワザ切り方＆焼き方のポイント １.まず、格子状に切り込みを入れます。 ２.フライパンにバターなどを溶かして…。