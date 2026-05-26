みなさん、こんにちは。十束おとはです。最近は特に観たい映画が盛りだくさん！この連載もしばらく映画について書くことになりそうです。わくわく。今回は、現在公開中の映画『プラダを着た悪魔2』について書いていこうと思います。前作の公開は2006年。私は当時10代で、働くことなんて全く考えていないヲタク活動に真っ直ぐな学生でした。お洒落でキラキラした世界で働くアンディやミランダをどこか夢物語的に見ていて、ある種のS