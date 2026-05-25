県内では去年を超えるクマの目撃があり、さらに今月5日には今年初めて人への被害も発生していることを受け、県は25日に対策会議を開きました。今後、人の生活圏での人身被害ゼロに向け、市町村と連携を強化し、実効性のある対策を引き続き進めていくことなどを確認し合いました。鈴木知事「この先夏、山にエサがなくなってくるとさらに増加が予想されます」「人の生活圏ではゼロにするという強い決意をもって実効性のある対策をよ