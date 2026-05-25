夏の前哨戦となる高校野球の県選手権は24日大分市で決勝が行われ、プロ注目右腕が好リリーフを見せ大分商業が優勝しました。 【写真を見る】プロ注目右腕が決勝で好リリーフ「夏は優勝しか見ていない」大分商業が楊志館下す高校野球大分県選手権 好投手・平田を擁する大分商業か、打撃好調の楊志館か。県高校野球選手権の決勝がきのう、別大興産スタジアムで行われました。 試合が動いたのは2回表。大分商業は