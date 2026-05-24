南陽市によりますと、市内上野で24日午後12時45分ごろ、体長約１メートルのクマが目撃されました。現場は旧ハイジアパーク南陽の南東約800m付近の市道・上野新田線の道路上ということです。南陽市は付近を通行する人に対して注意を呼びかけています。