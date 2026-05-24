2連勝迎えた24日の巨人戦、スタメンに変化が…■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）試合前に発表されたスタメンに、困惑する阪神ファンが目立った。阪神は24日、東京ドームで巨人と対戦。2連勝で迎えたこの試合、藤川球児監督が動いた。スコアボードに記された“数字”に、虎党は「今日からそれいっちゃう!?」「うお、まじか」と驚いていた。「1番・立石、2番・中野、3番・森下、4番・佐藤、5番・大山」の上位5人は、22日の3連戦