新庄市で特殊詐欺の受け子の男が逃走した事件をめぐり、受け子が神奈川県の17歳の少年だったことが23日、分かりました。この事件は22日午前11時半ごろ、銀行職員を装った人物らが新庄市の90代の女性に「あなたにお支払いできる利子があります。古い通帳と交換して新しい通帳を作りましょう」などとうその電話をかけ、通帳をだまし取ろうとしたものです。警察は23日朝、受け子とみられる男を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。当初は住