【モデルプレス＝2026/05/23】タレントで女優の岸明日香が2026年5月23日、都内で行われた写真集「Trajectory」（ワニブックス）の発売記念イベント取材会に出席。ビキニ撮影の裏側を明かした。【写真】岸明日香、美肩輝くノースリ姿◆岸明日香、ビキニ撮影の裏側明かす本書は、2026年でデビュー15周年を迎えた岸にとって5年ぶり5冊目の写真集となる。30代ラストの写真集になるであろうという決意のもと、史上最大の露出に挑戦。タ