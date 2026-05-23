「本当によかった」お笑いタレントの有吉弘行が、アンガールズ・田中卓志の第1子誕生を祝った――。有吉弘行○アンガールズ田中に「お祝い、何あげよう…?」田中は自身のSNSで、「5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです!」「男の子です。髪の毛は結構生えてました!(笑)」と第1子誕生を報告。17日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、有吉は、「田中くんが第1子誕生というこ