【赤ちゃんアドベンチャーシリーズ】 6月13日発売 価格：4,600円 エポック社は、シルバニアファミリー「どきどきワニトレイン」を6月13日に発売する。価格は4,600円。 本商品は探検帽をかぶった「ペルシャネコの赤ちゃん」と、「ワニトレイン」、「駅」のセットとなる。ワニトレインは、走らせると口がぱくぱく動く。3両で構成されており、赤ちゃんを3人乗せ