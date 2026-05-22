2025年度の高知県内の労働相談件数は495件で、過去2番目の多さとなりました。高知県労働委員会によりますと、2025年度の県内の労働相談件数は495件で、前の年度から51件増加し統計を取り始めた2001年度以降、過去2番目の多さとなりました。相談内容では「パワハラ」が144件と13年連続で1位となっていてそのほか「退職」「解雇」「賃金未払」などの相談が多く寄せられています。年代別でみると50代が107件ともっとも多く、次いで40