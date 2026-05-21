徳島市で5月21日、江戸時代の浮世絵師で徳島藩お抱えの能役者だったとされる「東洲斎写楽」の絵をモチーフにした暖簾のお披露目会が開かれました。（記者）「鋭い目つきの歌舞伎役者がくわえているのはなんと、たい焼きです。美味しい」徳島市のたい焼き店の入り口に現れたのは、江戸時代に特徴的な役者絵で一世を風靡した「東洲斎写楽」の代表作をモチーフとした藍染の暖簾です。この徳島駅近く東西400メートル