3月に結婚と妊娠を発表したフリーアナウンサーの松本圭世が15日、X(旧ツイッター)を更新。投稿した写真の大きくなってきたお腹に、ファンからは気遣う声が寄せられた。 【写真】見た目にもかなりふっくらゆったりコーデでも目立つ大きさ EX風林火山の2度目の優勝で幕を閉じた麻雀プロリーグ戦「Mリーグ2025―26」。リポーターを務めた松本アナはゆったりしたコ}