ご近所トラブルは、「ちょっとした習慣の違い」から生まれることもあれば、深刻な対立に発展するケースも。実際、警察庁の「令和6年における相談取扱状況」によると家庭・職場・近隣関係の相談は年間28万件を超え、誰にとっても“他人事ではない”課題です。大ごとになる前に、早い段階で話し合える関係性をつくることが、お互いにとって一番の解決策になるのかもしれません。地域での小さな思いやりが、大きなトラブルの予防につ