【モデルプレス＝2026/05/20】Snow Manの阿部亮平が5月20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席。気象予報士の資格をもつ阿部が、勉強法を明かした。【写真】スノ阿部亮平に影響受けたM!LKメンバー「背中を追いかけたい」◆阿部亮平、長友佑都選手の言葉に感銘 大切にしている信念明かす身近な人が起業など、人生にとって重要な挑戦をする際にどんなアドバイスをするか尋ねられると「やっぱり