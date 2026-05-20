セブン - イレブン・ジャパンは、新感覚な新しいドリンクの楽しみ方を提案する「ジョージア アシャッチュピーチ」と「ジョージア アシャッチュマンゴー」を、全国のセブン - イレブン店舗限定で5月26日より順次発売する。アイスティーにエスプレッソショットのアクセントを加えた韓国で人気のカフェメニューで、発売に合わせてアプリクーポンの配信も実施するという。「ジョージア アシャッチュピーチ」「ジョージア アシャッチュ