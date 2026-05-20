【91’ Epiphone ES-930J】（南の島在住ハシモンマン53歳）大学生の頃、僕の友人が鼻息荒く一本のビデオテープを持ってきた。イカすバンド天国、通称イカ天に出場していた”THE BLANKY JET CITY”。その今まで聞いたこともないヒリヒリした緊張感のあるサウンドと、バイク、車、黒いブーツ、ロックでありながら、とても純粋で奇麗な響く歌詞。一瞬にして虜となり、必死にコピーした記憶が昨日のことのように浮かぶ。そして、浅