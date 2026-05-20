「1000X THE COLLEXION」プラチナ ソニーが6月5日に発売する新ワイヤレスヘッドフォン「1000X THE COLLEXION」。発売に先駆け、短時間ながら実機を試聴できたのでファーストインプレッションをお届けする。ステンレス素材や合成皮革など高級素材をふんだんに使ったモデルは、サウンド面でも既存の「WH-1000XM6」とは異なる方向性だった。 1000X THE COLLEXIONは、2016年に誕生したワイヤレスヘッドフォン「1000