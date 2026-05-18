“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのコンポーザーとしても活動し、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行っているAyaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を2026年5月27日(水)にリリースすることが決定した。あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。【関連】YOASOBI、世界的音楽フェス「ロラパルーザ 2026」メインステージ出演決定｜グローバルな存在感示す本