ボイトは今季3度目…1軍20試合で打率.114、HR18日のプロ野球公示で、阪神は前川右京外野手を抹消した。今季は11試合に先発出場するなど18試合で打率・227、1本塁打、7打点の成績だったが、直近4試合は15打数2安打にとどまった。前川は開幕2軍でスタートし、4月7日に今季初昇格。持ち前のパワーを随所に発揮していたが、ここ数試合はバットが湿っていた。この日が23歳の誕生日だったものの、無念の2軍降格となった。また、広