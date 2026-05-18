2026年5月10日、中国メディアの第一財経は、バイオ医薬品に続き、中国の医療機器産業に爆発的な成長期が到来する可能性について報じた。記事は、中国の医療機器産業において近年、革新的な成果が相次いでいるものの、その市場規模は依然として世界市場の約10％にとどまっていると紹介。中国のバイオ医薬品イノベーションが世界で台頭する中で、革新的な医療機器に次なる爆発的成長が期待されると伝えた。そして、中国の医療機器メ