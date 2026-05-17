時速36kmが、6月24日発売となるメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』の早期予約特典となる弾き語り特典CD『赤』から「素晴らしい日々」のオフィシャルオーディオを公開した。オフィシャルオーディオの公開と併せて特典CDのジャケットアートワークも公開。グラフィックデザイナーの小磯竜也が手がけたアートワークは仲川の育った地元の風景をイラストレーションに仕上げたものとなっている。▲【早期予約特典】仲川慎之介 弾