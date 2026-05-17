Photo: タカマツ ミキ ROOMIE 2026年3月30日掲載の記事より転載 毎日、コーヒーを欠かさず飲んでいます。豆から一杯ずつ丁寧にドリップするのが好きなのですが、正直、時間のない朝にそんな余裕を持てない日も多くて……。そんな私のQOLを上げてくれたのが、このコーヒーメーカーでした。“全自動”なのにドリップしたかのような味わい Photo: タ