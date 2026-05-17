G大阪はアル・ナスルを破りACL2で優勝サポーターの声援を背に受けたガンバ大阪がアジアでのタイトルを掴み取った。現地時間5月16日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の決勝でサウジアラビアのアル・ナスルと対戦し、1-0で勝利。2008年のACL以来となる優勝を果たした。G大阪はFWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネ、FWジョアン・フェリックスといった世界的なタレントを抱えるアル・ナスルの攻撃を90分間シャット