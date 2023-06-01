ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。試合に先駆け、スターティングメンバーが発表された。G大阪のスタメンは以下のとおり。 GK18 荒木琉偉DF５ 三浦弦太15 岸本武流20 中谷進之介21 初瀬亮MF16 鈴木徳真27 美藤倫FW８ 食野亮太郎11 イッサム・ジェバリ17 山下諒也23 デニス・ヒュメットサブメンバー）GK１ 東口順昭22 一森純DF19 池谷