新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、国内最高峰のGTカーレース「SUPER GT」の2026年シーズンのレースダイジェストや初心者でも楽しめるオリジナル企画をお届けする番組『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』を放送中。その#２では、「Rd.２ 富士スピードウェイ」の模様を生放送にてお届け。番組内では、「ぱーてぃーちゃん」の３人とNISMOの松田次生監督、KONDO RACINGの名取鉄平氏がペアを組み、『グランツーリスモ７』で対決