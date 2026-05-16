スマートフォンなどの充電に利用できるモバイルバッテリーについて、内蔵するリチウムイオン電池の不具合による発熱や発火事故が相次いで報告されている。本稿では、2026年5月時点で回収や返金・交換の対象となっているモバイルバッテリーの情報をまとめた。 リコール製品のモバイルバッテリーから火災 製品評価技術基盤機構（NITE）の実験映像より引用 該当の製品を所有している場合は