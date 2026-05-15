森永製菓は5月19日、「inゼリー」シリーズから、ミントの冷涼感が特徴のゼリー飲料「エネルギー EX-COOL」を、全国のコンビニエンスストア限定で発売する。期間限定で販売し、なくなり次第終了。飲みやすいサイダーミント味をフレーバーに採用し、ブドウ糖とGABA 28mgを配合した。内容量は150gで、参考小売価格は税込226円。飲み終わったあともミントの冷涼感が続くよう仕上げており、仕事や勉強の合間などに“気分をリフレッシュ