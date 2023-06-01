阿蘇市波野で、スズランの花が咲き始めています。今週末が見ごろだということです。標高およそ800メートルの高原にある阿蘇市スズラン自生地公園では、およそ5万株のスズランが自生しています。自生地としては日本の南限とされ、県の希少野生動植物に指定されています。今月6日ごろ咲き始めた花はきのう13日の時点で3分咲き程度。訪れた人たちは、大きな葉に見え隠れする5ミリほどの小さな花の写真を撮るなどしていました。