キヤノンは、多様化する動画制作ニーズに応える「EOS/PowerShot V series」で初めてフルサイズセンサーを搭載した“EOS R6 V”と、フルサイズ対応RFレンズで初めてパワーズームを内蔵した標準ズームレンズ“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”を2026年6月下旬に発売する。「EOS/PowerShot V series」のラインアップをさらに拡充するフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 V”は、高い動画性能に加え、内蔵冷却ファンやフラットボディー、縦