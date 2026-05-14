新車145万円！ マツダ新型「軽ワゴン」に大注目！マツダが展開する軽自動車ラインナップのなかで、日常使いにぴったりなサイズ感と広い室内空間で定番のハイトワゴンとして知られる「フレア」。そんなフレアが2026年1月15日に大幅な一部改良を受け、新しいデザインや最新の安全機能などをまとって発売されました。【画像】これがマツダ新「“4人乗り”軽ワゴン」です！（60枚）近所の買い物からちょっとした長距離移動までを