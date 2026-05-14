コンビ結成10周年を迎えた天才ピアニストが、大阪府のイオンモール堺鉄砲町で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。実はイオンモール堺鉄砲町も、オープン10周年！さまざまな専門店や大型のフードコート、充実したキッズスペースがあり、堺市民の買い物スポットとして人気です。 天才ピアニストが「爽やかなお似合いの夫婦！」と声をかけたのは、生後6