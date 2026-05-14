コンビ結成10周年を迎えた天才ピアニストが、大阪府のイオンモール堺鉄砲町で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。実はイオンモール堺鉄砲町も、オープン10周年！ さまざまな専門店や大型のフードコート、充実したキッズスペースがあり、堺市民の買い物スポットとして人気です。

天才ピアニストが「爽やかなお似合いの夫婦！」と声をかけたのは、生後6ヵ月の我が子と買い物中の結婚6年目の夫婦。妻から夫への文句は多少ありますが、2人はなんだかんだでラブラブなのだそう。

妻が「超有名なんですけど……」と紹介したベストバイは、今まさに使っているユニクロのラウンドミニショルダーバッグ。リーズナブルかつ撥水加工があるのがポイントで、子どもとの外出時に気軽に使えます。彼女が持っているベージュは特に人気のカラーで、ますみいわく「めちゃくちゃ流行っている！」「一時売り切れた！」とのこと。

対する夫のベストバイは、JINSの眼鏡・JINS 360°（ジンズサンロクマル）。フレームが上下左右に稼働する珍しい眼鏡で、踏んづけても壊れにくいとのこと。実は夫は、過去に我が子に2回連続で眼鏡を壊されたため、このJINS 360°を使っているのだそう。

妻が「似合っているね」と褒めてから、夫はJINS 360°しかつけなくなったのだとか。このエピソードに天才ピアニストは、「かわいいところあるやんか！」と思わずニヤニヤ。ますみが、「ご主人眼鏡かけていてもかわいいけど、外しているのも男前」と褒めると、照れた夫の代わりに妻が「そうなんですよ」と嬉しそうに答え、その場はほっこりラブラブな空気に包まれました。

1階にあるフルーツジュース専門店・果汁工房果琳の女性スタッフは、「新しい商品が出たら買ってしまう」ほど保冷バッグが大好き。10個以上も保冷バッグを持っているコレクターな彼女のベストバイは、イオンモール堺鉄砲町で購入したブルックリンの保冷バッグ。400円程度とリーズナブルなのに作りがしっかりしていて、ちょうどいいサイズ感やシンプルなデザインもお気に入りだそうです。

これから孫にカレーを作るという買い物客の女性は、2階にあるシューズショップ・ASBeeで購入したスニーカーがベストバイ。手を使わず立ったまま楽々履ける「すぐスポ」シリーズのアイテムで、かわいいラメが施されたデザインと、とにかく「ものすごく歩きやすい」のがポイントだそうです。

1階の久世福商店の女性スタッフは、イオンモール堺鉄砲町オープン時から務めている大ベテラン！ 彼女のベストバイは、九条ねぎとごま油香る 国産搾菜タルタルで、厚揚げ豆腐にかけて味わうのがおすすめとのこと。試食した天才ピアニストは、そのあまりのおいしさにうなりまくり！ ますみの「もちろん何かにつけて食べるのもいいけど、贅沢にお酒のアテにこれだけいくのもめっちゃよくない？」という一言で大盛り上がりでした。

なお、イオンモール堺鉄砲町にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」5月8日放送回で紹介されました。