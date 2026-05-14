NHK「風、薫る」は、実在の大関和と鈴木雅をモチーフに、2人のナースの奮闘が描かれている。ドラマでは“看護婦見習い”として修業が続いているが、史実ではどうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、資料などを基に大関和の実像に迫る――。■「ばけばけ松江編」は長くても面白かったが…NHK朝の連続テレビ小説「風、薫る」。実在の人物である大関和と鈴木雅をモチーフにした2人のナース・一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美