大分県別府市の県道で12日夕方、路線バスと乗用車が正面衝突し、バスの乗客ら男女5人がけがをしました。 【写真を見る】路線バスと乗用車が正面衝突、乗客ら5人けがバス運転手「車が対向車線にはみ出してきた」大分 男女5人を搬送 12日午後6時ごろ、別府市野田の県道・別府山香線で、路線バスと乗用車が正面衝突しました。 この事故で乗用車を運転していた杵築市の男性（75）と、路線バスに乗っていた20代から60代の女性4