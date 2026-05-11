5月10日、学校側が2回目の会見を開きました。磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷した事故で、ソフトテニス部の顧問がこれまでの経緯などを説明しました。一方、蒲原鉄道には、午後3時半すぎ北陸信越運輸局が監査に入りました。 ■北越高校男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問 「この度は生徒を安全に引率すべき立場でありながら惨事を防げなかった責任を重く感じている。」 5月10日夜、2度目の会見を行った北越高校。男子ソ